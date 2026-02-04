Американская певица и актриса Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально. Комментарий приводит издание People.
33-летняя знаменитость посетила запуск линии собственного бренда косметики Rare Beauty. При этом она призналась, что сама любит игривый и привлекательный макияж, поскольку по-прежнему чувствует себя молодой.
«Я чувствую себя кокеткой. Мне кажется, я все еще ощущаю молодость. Мне нравится немного соблазнительный, возможно, немного сексуальный образ», — подчеркнула она.
Известно, что упомянутую косметическую марку знаменитость запустила в 2020 году.
