Мэрил Стрип сыграет легендарную певицу в новом биографическом фильме

Три года назад Кроу объяснил, что, в отличие от недавних фильмов, экранизирующих короткие периоды жизни Боба Дилана и Брюса Спрингстина, фильм о Джони Митчелл основан не на биографической книге о ней, а на рассказе звезды о своей жизни от первого лица.