Мэрил Стрип сыграет легендарную певицу в новом биографическом фильме

Картина покажет жизнь певицы Джони Митчелл
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип

Мэрил Стрип сыграет Джони Митчелл в предстоящем байопике о легендарной певице и авторе песен, сообщает музыкальный продюсер Клайв Дэвис. Режиссером картины станет Кэмерон Кроу.

Дэвис подтвердил слухи о кастинге на своей вечеринке перед церемонией вручения премии «Грэмми» в субботу, как сообщает издание Rolling Stone. В прошлом году на роль молодой Митчелл рассматривалась Аня Тейлор-Джой, а также партнерша Стрип по фильму Mamma Mia! Аманда Сейфрид.

Кроу, чей самый известный фильм — музыкальная драма «Почти знамениты», связан с проектом уже несколько лет, и в 2023 году заявил, что надеется на релиз картины до 2026 года.

Три года назад Кроу объяснил, что, в отличие от недавних фильмов, экранизирующих короткие периоды жизни Боба Дилана и Брюса Спрингстина, фильм о Джони Митчелл основан не на биографической книге о ней, а на рассказе звезды о своей жизни от первого лица.

Ранее Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о романе.