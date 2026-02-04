В сети появились фото с дня рождения дочери Джейсона Стэйтема

В сети появились фото с дня рождения дочери актера Джейсона Стэйтема и модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Изабелле Джеймс исполнилось четыре года. Пара устроила для ребенка праздник в стиле диснеевских принцесс. «Ангел» Victoria's Secret показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в каком платье именинница встречала гостей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитости вместе с 2010 года. Они познакомились на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 году актер сделал возлюбленной предложение, но свадьба пока не состоялась. Модель объясняла журналистам в интервью, что вскоре после этого у них родился сын, и им было не до организации торжественных церемоний. А теперь они ждут, когда повзрослеет дочь, чтобы ей тоже запомнился семейный праздник.
Первенец пары родился 24 июня 2017 года. Они назвали мальчика Джеком Оскаром.
Ранее возлюбленная Стэйтема в сияющем топе и кожаных брюках вышла в свет с актером.