В Москве состоялась премьера фильма «Счастлив, когда ты нет». Романтическую комедию о нездоровых отношениях Евгения и Евгении, которые бесят друг друга, но оказываются в одной постели, представили режиссер и сценарист Игорь Марченко и исполнители главных ролей — Александра Бортич, Гоша Токаев, Евгений Санников, Евгения Калинец и Антон Момот.
В числе первых зрителей картины оказались актрисы Дарья Савельева, Марина Васильева, Таисия Вилкова, Ольга Дибцева и Мария Кошина.
Перед показом Александра Бортич представила свою новую работу лаконично и с иронией: «Этот фильм сделан по большой любви с очень маленьким количеством денег. Мы старались как могли. Приятного просмотра».
После фильма состоялось обсуждение, в рамках которого Игорь Марченко, Александра Бортич и Гоша Токаев шутливо и непринужденно отвечали на вопросы из зала.
Романтическая комедия Игоря Марченко получила гран-при фестиваля «Короче» в 2025 году. Фильм также вошел в шорт-лист премии кинокритиков «Белый слон» в номинациях «Лучший полнометражный дебют» и «Лучшая главная мужская роль» (Гоша Токаев).
Прокатом картины занимается компания «Экспонента Фильм». На больших экранах фильм «Счастлив, когда ты нет» появится 12 февраля.