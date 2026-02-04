Ричмонд
Александра Бортич представила ромком «Счастлив, когда ты нет»

Актриса посетила зрительскую премьеру фильма со своим участием
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Гоша Токаев и Александра Бортич
Гоша Токаев и Александра Бортич

В Москве состоялась премьера фильма «Счастлив, когда ты нет». Романтическую комедию о нездоровых отношениях Евгения и Евгении, которые бесят друг друга, но оказываются в одной постели, представили режиссер и сценарист Игорь Марченко и исполнители главных ролей — Александра Бортич, Гоша Токаев, Евгений Санников, Евгения Калинец и Антон Момот.

Александра Бортич
Александра Бортич
Евгений Санников
Евгений Санников
Евгения Калинец
Евгения Калинец
Антон Момот
Антон Момот

В числе первых зрителей картины оказались актрисы Дарья Савельева, Марина Васильева, Таисия Вилкова, Ольга Дибцева и Мария Кошина.

Дарья Савельева
Дарья Савельева
Марина Васильева
Марина Васильева

Перед показом Александра Бортич представила свою новую работу лаконично и с иронией: «Этот фильм сделан по большой любви с очень маленьким количеством денег. Мы старались как могли. Приятного просмотра».

Ольга Дибцева и Александра Бортич
Ольга Дибцева и Александра Бортич
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Мария Кошина
Мария Кошина

После фильма состоялось обсуждение, в рамках которого Игорь Марченко, Александра Бортич и Гоша Токаев шутливо и непринужденно отвечали на вопросы из зала.

Романтическая комедия Игоря Марченко получила гран-при фестиваля «Короче» в 2025 году. Фильм также вошел в шорт-лист премии кинокритиков «Белый слон» в номинациях «Лучший полнометражный дебют» и «Лучшая главная мужская роль» (Гоша Токаев).

Максим Ершов, Гоша Токаев, Игорь Марченко, Александра Бортич на обсуждении фильма «Счастлив, когда ты нет» со зрителями
Максим Ершов, Гоша Токаев, Игорь Марченко, Александра Бортич на обсуждении фильма «Счастлив, когда ты нет» со зрителями

Прокатом картины занимается компания «Экспонента Фильм». На больших экранах фильм «Счастлив, когда ты нет» появится 12 февраля.