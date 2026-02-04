Эпизод с Борисом Гребенщиковым вырезали из фильма «Над темной водой»

«Реально плохим актером оказался Гребенщиков, наш дорогой иноагент. Вот совсем не дано человеку. А ведь снимался. Его даже вырезали из фильма “Над темной водой”, хотя он был заявлен в титрах. А почему вырезали? Потому что очень плохо сыграл видимо. Ну не актер он, вот бывает так. Шевчук тоже малоинтересный актер, но лучше Гребенщикова. Он, по крайней мере, запоминающийся», — заявил Александр Шпагин.