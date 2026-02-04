Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман сравнили с Харли Квинн на кадрах из нового сериала

В апреле состоится премьера многосерийного проекта «У Марго проблемы с деньгами» с участием актрисы
Николь Кидман на съемках сериала «У марго проблемы с деньгами», фото: соцсети
Николь Кидман на съемках сериала «У марго проблемы с деньгами», фото: соцсети

Николь Кидман в личном блоге разместила кадры, сделанные на съемках сериала Apple TV+ «У Марго проблемы с деньгами». Многосерийный фильм является экранизацией одноименного романа Руфи Торп.

В одном из образов своей героини 58-летняя актриса удивительно похожа на Харли Квинн, персонажа Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц». Кидман примерила яркий слитный купальник с декольте, декорированный стразами, а также перчатки.

Марго Робби
Марго Робби

Волосы звезды завили в кудри, сделали два высоких хвоста по бокам и оставили спереди две пряди. Также визажисты сделали ей яркий макияж.

«Предвидятся неприятности. У Марго финансовые проблемы», — подписала публикацию звезда.

Поклонники отметили, что очень ждут выхода новой работы актрисы.

«Королева, никогда не переставай работать. Дальше — больше», «Не могу дождаться, чтобы увидеть это. Кажется, будет круто», «Королева Николь», «Выглядит красиво. Жду не дождусь, чтобы посмотреть», «Наша королева», «Самая трудолюбивая королева», «Неприятности никогда не выглядели так хорошо», «Она очень красивая в этом костюме», «Понятия не имею, о чем сериал, но буду смотреть».

Николь Кидман на съемках сериала «У марго проблемы с деньгами», фото: соцсети
Николь Кидман на съемках сериала «У марго проблемы с деньгами», фото: соцсети

Партнерами Кидман по проекту стали Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер.

В центре сюжета — 20-летняя Марго Милле (Эль Фаннинг), дочь официантки и профессионального рестлера. Девушка родила ребенка от своего преподавателя по английскому языку из коллежда.

Несмотря на то, что многие осудили ее за роман с мужчиной, она решила дать ребенку жизнь. Однажды к ней возвращается отец, с которым героиня давно не общалась. Марго принимает помощь и, пользуясь отцовскими советами, заводит успешный аккаунт на OnlyFans.

Премьера сериала «У Марго проблемы с деньгами» состоится 15 апреля на Apple TV+.