Николь Кидман в личном блоге разместила кадры, сделанные на съемках сериала Apple TV+ «У Марго проблемы с деньгами». Многосерийный фильм является экранизацией одноименного романа Руфи Торп.
В одном из образов своей героини 58-летняя актриса удивительно похожа на Харли Квинн, персонажа Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц». Кидман примерила яркий слитный купальник с декольте, декорированный стразами, а также перчатки.
Волосы звезды завили в кудри, сделали два высоких хвоста по бокам и оставили спереди две пряди. Также визажисты сделали ей яркий макияж.
«Предвидятся неприятности. У Марго финансовые проблемы», — подписала публикацию звезда.
Поклонники отметили, что очень ждут выхода новой работы актрисы.
«Королева, никогда не переставай работать. Дальше — больше», «Не могу дождаться, чтобы увидеть это. Кажется, будет круто», «Королева Николь», «Выглядит красиво. Жду не дождусь, чтобы посмотреть», «Наша королева», «Самая трудолюбивая королева», «Неприятности никогда не выглядели так хорошо», «Она очень красивая в этом костюме», «Понятия не имею, о чем сериал, но буду смотреть».
Партнерами Кидман по проекту стали Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер.
В центре сюжета — 20-летняя Марго Милле (Эль Фаннинг), дочь официантки и профессионального рестлера. Девушка родила ребенка от своего преподавателя по английскому языку из коллежда.
Несмотря на то, что многие осудили ее за роман с мужчиной, она решила дать ребенку жизнь. Однажды к ней возвращается отец, с которым героиня давно не общалась. Марго принимает помощь и, пользуясь отцовскими советами, заводит успешный аккаунт на OnlyFans.
Премьера сериала «У Марго проблемы с деньгами» состоится 15 апреля на Apple TV+.