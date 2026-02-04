«Королева, никогда не переставай работать. Дальше — больше», «Не могу дождаться, чтобы увидеть это. Кажется, будет круто», «Королева Николь», «Выглядит красиво. Жду не дождусь, чтобы посмотреть», «Наша королева», «Самая трудолюбивая королева», «Неприятности никогда не выглядели так хорошо», «Она очень красивая в этом костюме», «Понятия не имею, о чем сериал, но буду смотреть».