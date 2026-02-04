21-летнюю дочь Михаила Ефремова Веру земетили на сцене МХТ им. Чехова в постановке «Кабала святош». Как сообщает kp.ru, юная актриса играет сразу две роли — Людовика и юного Мольера.
Постановка, в которой задействованы Константин Хабенский и Николай Цискаридзе, уже успела стать одной из самых обсуждаемых премьер сезона.
Однако для многих зрителей стало сюрпризом присутствие среди актеров молодой студентки Школы-студии МХАТ, выходящей на сцену театра, когда-то возглавляемом ее дедом, народным артистом СССР Олегом Ефремовым.
Вера учится на третьем курсе Школы-студии МХАТ, в мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. По отзывам зрителей, юная актриса уверенно чувствует себя в ансамбле с опытными артистами. Ранее она играла в спектакле «Барахло» театра «Практика» и уже делает первые шаги в кино. Ее агент ведет небольшую фильмографию, в которой отмечена лишь короткометражка «Назад в коммуналку» (2025).
До театра Вера успела попробовать себя в другой сфере: окончила математическую школу № 57, затем год училась в ВШЭ на факультете «управление в креативных индустриях». Один платный курс (стоимостью около 650 тыс. рублей) стал для нее испытанием — девушка поняла, что академическая карьера ей не по душе, и решила следовать за мечтой детства: стать актрисой, как ее бабушка Алла Покровская.
Сейчас Ефремова-младшая делает первые серьезные шаги в профессии, продолжая театральную династию, имя которой вписано в историю МХТ.