До театра Вера успела попробовать себя в другой сфере: окончила математическую школу № 57, затем год училась в ВШЭ на факультете «управление в креативных индустриях». Один платный курс (стоимостью около 650 тыс. рублей) стал для нее испытанием — девушка поняла, что академическая карьера ей не по душе, и решила следовать за мечтой детства: стать актрисой, как ее бабушка Алла Покровская.