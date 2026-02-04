Звезда сериалов «Ищейка» и «Метод» поделилась редкими семейными кадрами

У знаменитости трое детей от адвоката Всеволода Шаханова: 18-летний Михаил, 16-летний Александр и 8-летняя Мария. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».