Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериалов «Ищейка» и «Метод» поделилась редкими семейными кадрами

Актриса Анна Банщикова опубликовала фото с матерью и детьми
Звезда сериалов "Ищейка" и "Метод" поделилась редкими семейными кадрами
Звезда сериалов "Ищейка" и "Метод" поделилась редкими семейными кадрамиИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериалов «Ищейка» и «Метод 3» Анна Банщикова поделилась редкими семейными кадрами в день рождения матери. Актриса позировала с именинницей и детьми дома и показала кадры со съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она публично поздравила родительницу с 79-летием.

«Моей маме и нашей любимой бабушке сегодня 79 лет! Здоровья и долгого-долгого долголетия», — написала артистка.

У знаменитости трое детей от адвоката Всеволода Шаханова: 18-летний Михаил, 16-летний Александр и 8-летняя Мария. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».

Ранее актриса Банщикова рассказала о завершении съемок нового сезона «Ищейки».