Звезда сериалов «Ищейка» и «Метод» поделилась редкими семейными кадрами

Звезда сериалов «Ищейка» и «Метод 3» Анна Банщикова поделилась редкими семейными кадрами в день рождения матери. Актриса позировала с именинницей и детьми дома и показала кадры со съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она публично поздравила родительницу с 79-летием.
«Моей маме и нашей любимой бабушке сегодня 79 лет! Здоровья и долгого-долгого долголетия», — написала артистка.
У знаменитости трое детей от адвоката Всеволода Шаханова: 18-летний Михаил, 16-летний Александр и 8-летняя Мария. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь. Звезда объясняла, что мальчики в принципе редко просят что-то у нее, а ее девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».
Ранее актриса Банщикова рассказала о завершении съемок нового сезона «Ищейки».