Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова высказалась о детях известных артистов

Актриса отметила, что часто таких детей сравнивают с популярными родителями

Екатерина Климова на кинопремии «Золотой орел 2026», которая состоялась 30 января 2026 года, в беседе с журналистами порассуждала о детях знаменитых артистов. Она отметила, что среди них много талантливых и замечательных людей.

Актриса подчеркнула, что не так уж легко быть детьми знаменитостей. Звезда сериала «Жека Рассел» считает, что наследники часто сталкиваются с критикой и сравнениями с известными родственниками.

В качестве примера она привела Андрея Миронова. Его мама, Мария Миронова, была известной актрисой в Советском Союзе. Династию продолжила и дочь Андрея Александровича — Мария Миронова.

«Конечно, это непросто быть сыном или внуком именитых родителей. И Андрей Миронов тоже пытался с этим бороться. Помогает ли фамилия Марии Мироновой (дочери Андрея Александровича. — Прим. ред.)? Это вопрос для дискуссии. Потому что все смотрят уже не так, как если бы человек пришел с улицы и сыграл свою первую роль. Все сравнивают, не всегда в пользу того или иного артиста, который только начинает свой путь», — высказалась актриса.

Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)

Журналисты добавили, что детям известных людей может быть непросто еще и потому, что с ранних лет их жизнь находится под прицелом камер.

«Это такая профессия. К этому нужно быть готовым», — заключила Климова.

У Екатерины Климовой четверо детей. Средний Матвей Петренко, как и родители, решил стать актером. 19-летний молодой человек сейчас учится в Театральной школе Олега Табакова.

Интерес к актерству есть и у младшей дочери артистки — 10-летняя Белла Месхи уже проходила свои первые пробы. Старшая дочь Климовой, Елизавета Хорошилова, стала журналистом, а младший сын Корней Петренко в 2026 году оканчивает школу. По словам звездной мамы, он сейчас интересуется дизайном.