«Конечно, это непросто быть сыном или внуком именитых родителей. И Андрей Миронов тоже пытался с этим бороться. Помогает ли фамилия Марии Мироновой (дочери Андрея Александровича. — Прим. ред.)? Это вопрос для дискуссии. Потому что все смотрят уже не так, как если бы человек пришел с улицы и сыграл свою первую роль. Все сравнивают, не всегда в пользу того или иного артиста, который только начинает свой путь», — высказалась актриса.