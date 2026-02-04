Екатерина Климова на кинопремии «Золотой орел 2026», которая состоялась 30 января 2026 года, в беседе с журналистами порассуждала о детях знаменитых артистов. Она отметила, что среди них много талантливых и замечательных людей.
Актриса подчеркнула, что не так уж легко быть детьми знаменитостей. Звезда сериала «Жека Рассел» считает, что наследники часто сталкиваются с критикой и сравнениями с известными родственниками.
В качестве примера она привела Андрея Миронова. Его мама, Мария Миронова, была известной актрисой в Советском Союзе. Династию продолжила и дочь Андрея Александровича — Мария Миронова.
«Конечно, это непросто быть сыном или внуком именитых родителей. И Андрей Миронов тоже пытался с этим бороться. Помогает ли фамилия Марии Мироновой (дочери Андрея Александровича. — Прим. ред.)? Это вопрос для дискуссии. Потому что все смотрят уже не так, как если бы человек пришел с улицы и сыграл свою первую роль. Все сравнивают, не всегда в пользу того или иного артиста, который только начинает свой путь», — высказалась актриса.
Журналисты добавили, что детям известных людей может быть непросто еще и потому, что с ранних лет их жизнь находится под прицелом камер.
«Это такая профессия. К этому нужно быть готовым», — заключила Климова.
У Екатерины Климовой четверо детей. Средний Матвей Петренко, как и родители, решил стать актером. 19-летний молодой человек сейчас учится в Театральной школе Олега Табакова.
Интерес к актерству есть и у младшей дочери артистки — 10-летняя Белла Месхи уже проходила свои первые пробы. Старшая дочь Климовой, Елизавета Хорошилова, стала журналистом, а младший сын Корней Петренко в 2026 году оканчивает школу. По словам звездной мамы, он сейчас интересуется дизайном.