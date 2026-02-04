Актер Ярушин опубликовал редкое фото с женой и младшим ребенком

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с женой и младшим ребенком. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актер снялся с семьей на пляже. Артист рассказал подписчикам, что они отдыхают на Шри-Ланке.
Шоумен отмечал, что они целенаправленно выбрали новую страну для путешествий, и пока их все устраивает.
Актер с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. Супруги растят двух дочерей и сына: 13-летнюю Стефанию, 11-летнего Ярослава и годовалую Александру.
Ранее Ярушин впервые прокомментировал свою схожесть с героиней сериала «Одни из нас».