Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Пересильд призналась, что ей тяжело смотреть фильмы со своим участием

Актриса раскрыла, почему избегает пересматривать свои фильмы

Анна Пересильд недавно посетила премьеру фильма «Первая». На красной дорожке 16-летняя актриса поговорила с журналистами о своем творчестве. Кино Mail поинтересовался у звезды, пересматривает ли она фильмы со своим участием.

«Я свои фильмы не пересматриваю. Только однажды я пересматривала “Слово пацана”, потому что мне очень хотелось понастольгировать по тому времени, наверное. Ну, а так свои фильмы я не пересматриваю», — высказалась Пересильд.

Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети

Актрисе тяжело видеть себя на экране — она постоянно в напряжении, переживая за возможные ошибки: «Это по-настоящему очень тяжело смотреть фильмы с собой. Особенно когда я смотрела “Алису”. Когда у тебя уже прямо главная-главная роль, и ты на большом экране на себя смотришь — это очень тяжело. Правда. Потому что ты вот так сидишь и думаешь: “Господи, Аня, пожалуйста, не ошибись там”. Короче, непросто это, но смотрю только в кинотеатрах в основном», — заключила знаменитость.

Ранее Анна Пересильд призналась, что хочет сыграть супергероиню.

«Мне бы, наверное, хотелось сыграть какую-то супергероиню. Что-то такое… Чтобы я с кем-то там дралась», — высказалась актриса.

Накануне Анна Пересильд обратилась к хейтерам. Она ответила тем, кто считает, что ей не хватает эмоциональности.