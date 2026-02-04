Актрисе тяжело видеть себя на экране — она постоянно в напряжении, переживая за возможные ошибки: «Это по-настоящему очень тяжело смотреть фильмы с собой. Особенно когда я смотрела “Алису”. Когда у тебя уже прямо главная-главная роль, и ты на большом экране на себя смотришь — это очень тяжело. Правда. Потому что ты вот так сидишь и думаешь: “Господи, Аня, пожалуйста, не ошибись там”. Короче, непросто это, но смотрю только в кинотеатрах в основном», — заключила знаменитость.