Анна Пересильд недавно посетила премьеру фильма «Первая». На красной дорожке 16-летняя актриса поговорила с журналистами о своем творчестве. Кино Mail поинтересовался у звезды, пересматривает ли она фильмы со своим участием.
«Я свои фильмы не пересматриваю. Только однажды я пересматривала “Слово пацана”, потому что мне очень хотелось понастольгировать по тому времени, наверное. Ну, а так свои фильмы я не пересматриваю», — высказалась Пересильд.
Актрисе тяжело видеть себя на экране — она постоянно в напряжении, переживая за возможные ошибки: «Это по-настоящему очень тяжело смотреть фильмы с собой. Особенно когда я смотрела “Алису”. Когда у тебя уже прямо главная-главная роль, и ты на большом экране на себя смотришь — это очень тяжело. Правда. Потому что ты вот так сидишь и думаешь: “Господи, Аня, пожалуйста, не ошибись там”. Короче, непросто это, но смотрю только в кинотеатрах в основном», — заключила знаменитость.
Ранее Анна Пересильд призналась, что хочет сыграть супергероиню.
«Мне бы, наверное, хотелось сыграть какую-то супергероиню. Что-то такое… Чтобы я с кем-то там дралась», — высказалась актриса.
Накануне Анна Пересильд обратилась к хейтерам. Она ответила тем, кто считает, что ей не хватает эмоциональности.