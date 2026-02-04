Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хайди Клум раскрыла секрет «голого платья» с премии «Грэмми»

Хайди Клум показала процесс создания откровенного платья с «Грэмми»

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала процесс создания «голого платья», в котором она посетила 68-ю премию «Грэмми». Секреты она раскрыла в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Хайди Клум
Хайди КлумИсточник: Reuters

52-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в облегающем платье с имитацией женского тела. Автором откровенного наряда, который уже вызвал шквал обсуждений в сети, выступила австрийский дизайнер Марина Херманседер.

Манекенщица поделилась фото, на которых команда модельера изготавливала вирусное платье. На размещенных кадрах видно, что сначала авторы платья сделали гипсовый слепок голого тела Клум, после чего натянули на него кожаную ткань, а в конце покрыли наряд специальной краской, которая создавала эффект латекса.

Ранее Хайди Клум снялась в бикини у бассейна.