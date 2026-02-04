Хайди Клум раскрыла секрет «голого платья» с премии «Грэмми»

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала процесс создания «голого платья», в котором она посетила 68-ю премию «Грэмми». Секреты она раскрыла в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.