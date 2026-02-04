В сети завирусилось видео с участием Аглаи Тарасовы. 31-летняя актриса отвечала на вопросы из блиц-опроса. Звезду фильма «Марафон желаний» спросили, чего ей сейчас хочется больше всего.
«В Таиланд», — лаконично ответила актриса.
Также Тарасова рассказала, в какие моменты чувствует себя особенно свободной и живой.
«Наверное, когда гуляю по берегу океана», — призналась знаменитость.
А вот оставаться собой ей помогают чувство юмора и доброта. Она добавила, что чувствует себя сегодня хорошо, но отметила, что внутри у нее снежная погода.
Напомним, в августе 2025 года актрису задержали в аэропорту «Домодедово», когда она возвращалась из Израиля.
При досмотре у звезды нашли вейп, в котором обнаружили запрещенные вещества. На артистку завели дело о контрабанде наркотиков. В конце декабря 2025-го ей вынесли приговор. Суд дал звезде три года условного срока и обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
В середине января 2026-го Тарасова впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Она пришла на премьеру фильма «Левша» со своей мамой Ксенией Раппопорт и 14-летней сестрой Софией Колокольниковой. Позже актриса побывала на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».
Ранее Аглая Тарасова посетила модный показ в Москве. Актриса активно возвращается к светской жизни после нескольких месяцев заточения дома.