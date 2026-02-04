Сергей Бурунов рассказал, почему начал ходить к психологу

Сергей Бурунов сделал несколько откровенных признаний, которые многое объясняют в его нынешней жизни. Актер, который всегда считал, что «мужик должен справляться сам», неожиданно для себя начал работу с психологом, пишет Пятый канал.
Поводом стала череда тяжелых событий. Сначала умерла мать, а затем объявились родственники, много лет не поддерживавшие с ним связь, и стали требовать финансовой помощи. Бурунов признался, что едва не впал в депрессию, и друзья, видя его состояние, посоветовали обратиться к специалисту.
Психолог помог ему разобраться в накопившихся обидах, гневе и горечи, а также найти ответ на мучивший вопрос: почему близкие люди не ведут себя как родные. Актер теперь считает эти сеансы своеобразным образованием, прокачкой эмоционального интеллекта, которая перевернула его представления о главном и второстепенном.
Эта внутренняя работа, по словам Бурунова, позволила ему построить гармоничные отношения с предпринимательницей Екатериной Леви, которая младше его на 12 лет. Он отмечает, что рядом с ней может быть собой, даже позволять себе слезы, что считает проявлением силы и доверия.
Именно возлюбленная стала катализатором внешних перемен. Она не только приобщила актера к горным лыжам, функционально-силовым тренировкам и плаванию, но и радикально обновила его гардероб, безжалостно отправляя старые вещи в мусор. Бурунов, смеясь, уточняет, что даже не думал спорить.
Итогом нового образа жизни стало похудение на 10 килограммов. Актер уверяет, что никакого секрета здесь нет — только правильное питание, спорт и гармония в личной жизни.
