Сергей Бурунов рассказал, почему начал ходить к психологу

Эта внутренняя работа, по словам Бурунова, позволила ему построить гармоничные отношения с предпринимательницей Екатериной Леви, которая младше его на 12 лет. Он отмечает, что рядом с ней может быть собой, даже позволять себе слезы, что считает проявлением силы и доверия.