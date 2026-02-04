Анджелина Джоли в платье с вырезом и бахромой посетила ярмарку в Катаре

50-летняя знаменитость посетила предварительный показ ярмарки современного искусства Art Basel в Катаре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия светлое макси-платье с вырезом, рукава и подол которого были украшены бахромой. Артистка дополнила наряд нюдовыми туфлями на каблуках и белым шопером с черной ручкой. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.