Анджелина Джоли в платье с вырезом и бахромой посетила ярмарку в Катаре

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику в платье с вырезом и бахромой. Фотографии были опубликованы на сайте Spletnik.

50-летняя знаменитость посетила предварительный показ ярмарки современного искусства Art Basel в Катаре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия светлое макси-платье с вырезом, рукава и подол которого были украшены бахромой. Артистка дополнила наряд нюдовыми туфлями на каблуках и белым шопером с черной ручкой. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Среди гостей мероприятия также были Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой, Наоми Кэмпбелл и другие звезды.

Ранее Анджелину Джоли заподозрили в романе с Луи Гаррелем.