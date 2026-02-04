Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Яглыч рассказал о реакции жены на поцелуй с Бузовой в кино: «Конечно, ревновала»

Актер также признался, что ему было комфортно работать с певицей

Владимир Яглыч появился на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором он сыграл главную мужскую роль. По сюжету романтической комедии, его герой влюбляется в Ольгу Бузову (ее играет сама Бузова).

Владимир Яглыч и Антонина Паперная
Владимир Яглыч и Антонина ПапернаяИсточник: Пресс-служба

В одной из сцен актер и певица поцеловались. Бузова отказалась комментировать этот момент журналистам, а Яглыч ее поддержал.

«Оля — Козерог. Она идет четко к своей цели. Раз она сказала, что не будет это комментировать… Так как я тоже Козерог, то я тоже не буду это комментировать», — высказался артист.

Владимир Яглыч
Владимир ЯглычИсточник: Пресс-служба

Он отметил, что между ними была некая химия, которую зрители увидят на экране. Кино Mail поинтересовался, а как к этому отнеслась его жена Антонина Паперная и не ревновала ли она его к Бузовой.

«Знаете, она меня считает профессионалом, я надеюсь. Безусловно, конечно, ревновала. Ну, а как? Что она мне говорила в эти моменты? А она просто со мной не говорила…» — ответил Яглыч.

Владимир Яглыч и Ольга Бузова премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба
Владимир Яглыч и Ольга Бузова премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

Он добавил, что раздумывал, соглашаться ли на участие в проекте, так как им с телеведущей нужно было подстроить свои графики. Также актер рассказал, что Бузова себя хорошо вела на съемочной площадке и не устраивала истерики.

«Все было очень профессионально, достойно, интересно, честно, быстро, что важно. Поскольку в современном мире продукт должен делаться в хорошем темпе. Нет, никаких претензий к Оле не было», — заключил артист.

Владимир Яглыч и Ольга Бузова премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба
Владимир Яглыч и Ольга Бузова премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

В фильме «Равиоли Оли» Владимир Яглыч сыграл Антона, который живет в городе Нижние Теплышки (выдуманный город. — Прим. ред.) и работает инженером пельменного завода. Новой хозяйкой убыточного бизнеса становится Ольга Бузова, которую в эту авантюру втянул жених-альфонс.

В широкий прокат фильм «Равиоли Оли» выходит 5 февраля 2026 года.