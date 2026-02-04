59-летняя Холли Берри снялась в прозрачном платье

«Ее персонаж показался мне таким правдоподобным. Достигаешь возраста, когда чувствуешь себя маргинализованной, обесцененной. Ты чувствуешь это на работе. Ты чувствуешь это со стороны общества. Но я твердо решила, что не позволю себя стереть. Именно поэтому я сделала своей миссией нормализацию темы менопаузы — теперь я буду говорить об этом громче, чем когда-либо», — объяснила свои взгляды звезда.