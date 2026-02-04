Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо вышла в свет в «голом» платье без белья

Модель Виттория Черетти показала фигуру в прозрачном мини-платье без бюстгальтера

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, появилась на публике в «голом» платье. Манекенщица поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Виттория Черетти / фото: соцсети
Виттория Черетти / фото: соцсети

27-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном кружевном прозрачном мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду пушистую сумку в тон, босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Ранее имя Леонардо ДиКаприо было обнаружено в файлах Эпштейна.