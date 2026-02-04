Возлюбленная Леонардо ДиКаприо вышла в свет в «голом» платье без белья

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, появилась на публике в «голом» платье. Манекенщица поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
27-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном кружевном прозрачном мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду пушистую сумку в тон, босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.
Ранее имя Леонардо ДиКаприо было обнаружено в файлах Эпштейна.