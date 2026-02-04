Анджелина Джоли дважды приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов

Актриса и режиссер Анджелина Джоли как минимум два раза приглашала осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна на премьерные показы своих фильмов — в 2014 и 2017 годах. Об этом свидетельствуют документы по делу Эпштейна.
В ноябре 2014 года финансисту направили приглашение на закрытый показ и ужин в честь выхода картины «Несломленный», которую режиссировала Джоли. В ответном письме Эпштейн сообщил, что «точно будет на показе» и приедет с двумя гостями.
Аналогичное подтверждение содержится в переписке от сентября 2017 года, связанной с премьерой фильма «Сначала они убили моего отца» — еще одной режиссерской работы Джоли. Там также указано, что Эпштейн «будет на этом показе».
При этом в открытых источниках нет фотографий Эпштейна с красных дорожек или официальных мероприятий, связанных с премьерами этих картин.
