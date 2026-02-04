Так Алена устраивается сиделкой к состоятельному предпринимателю Виктору Ветрову, который восстанавливается после инсульта. В доме Ветровых она знакомится с сыном Виктора, Павлом, и между ними быстро возникает взаимная симпатия. Однако это не нравится матери Павла, Людмиле, и его сестре Оксане. Они всячески показывают, что не намерены мириться с возможными переменами и готовы пойти на крайние меры, чтобы не допустить сближения героев, даже если это обернется чередой трагических событий для всей усадьбы.