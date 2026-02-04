Сегодня «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана — это синоним блестящего сюжетного поворота и эталон атмосферного психологического триллера. История детского психиатра Малкольма Кроу (Брюс Уиллис), пытающегося помочь мальчику Коулу (Хэйли Джоэл Осмент), который видит призраков, собрала в мировом прокате почти 700 миллионов долларов и получила шесть номинаций на «Оскар». Но путь фильма от идеи до монтажного стола был полон неожиданных препятствий, творческих метаний и вынужденных решений. Мы изучили архивные материалы и интервью создателей, чтобы раскрыть все секреты о том, как снимали фильм «Шестое чувство» и что осталось за кадром.