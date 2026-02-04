Сергей Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Этуша

После возвращения в Москву в 1944 году Этуш возобновил обучение в Театральном училище имени Б. В. Щукина, которое окончил в 1945 году. В этому же году он начал преподавать в качестве ассистента педагога по мастерству актера в Театральном училище имени Б.В. Щукина, профессором которого стал в 1976 году. Более 30 лет был ректором и художественным руководителем вуза.