Сергей Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Этуша

Столичный градоначальник Сергей Собянин присвоил безымянной улице в районе Раменки имя народного артиста СССР Владимира Этуша. Соответствующее постановление утверждено на заседании Президиума Правительства Москвы.
Как отмечает официальный сайт мэра Москвы, улица Владимира Этуша расположится между улицами Лобачевского и Василия Ланового и войдет в состав кинематографического квартала в Раменках. Уже существующие улицы квартала носят имена Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова.
Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. С началом войны в 1941 году будущий народный артист СССР добровольно отправился на фронт. В сентябре 1943 года за мужество и смелость в боях на Донбассе Владимир Этуш был награждён орденом Красной Звезды. После ранения под Токмаком он был комиссован в звании лейтенанта.
После возвращения в Москву в 1944 году Этуш возобновил обучение в Театральном училище имени Б. В. Щукина, которое окончил в 1945 году. В этому же году он начал преподавать в качестве ассистента педагога по мастерству актера в Театральном училище имени Б.В. Щукина, профессором которого стал в 1976 году. Более 30 лет был ректором и художественным руководителем вуза.
Владимир Этуш дебютировал в кино в 1953 году, сыграв флотоводца Сеид‑Али в фильме «Адмирал Ушаков». Среди самых известных работ: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Буратино». Всего актер снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Его последняя киноработа — роль Егора Кузьмича в короткометражном фильме «Старый вояка» (2018).
Отметим, Владимир Этуш также был лауреатом Государственной премии РФ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Артист скончался 9 марта 2019 года в Москве на 97‑м году жизни.