В файлах Эпштейна нашли план по спасению карьеры Вуди Аллена после скандала

Телеведущий Джон Стюарт рассказал, что фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в своей передаче «Ежедневное шоу» на канале Comedy Central.
Он показал сообщение от 29 августа 2015 года, которое скандальный финансист отправил продюсеру Барри Джозефсону. Эпштейн, вероятно, придумывал план по обелению режиссера Вуди Аллена после педофильского скандала.
Эпштейн написал, что предложил Аллену «сделать эксклюзивный новый стендап» для AppleTV или Amazon.
В ответ Джозефсон заявил, что «кто-нибудь вроде Джона Стюарта мог бы вести биографическую часть» фильма.
«Я оскорблен. Кто-то вроде Джона Стюарта? Или Джон Стюарт? Это предложение или меня приглашают на пробы?» — пошутил Стюарт.
Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.
