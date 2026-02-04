Ричмонд
Эксперт Васясин рассказал о причинах роста цен на билеты в кинотеатрах

Повышение стоимости сеансов связано прежде всего с технологическим развитием отрасли, сообщил генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино»
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рост цен на билеты в кинотеатрах связан прежде всего с технологическим развитием отрасли, а не с желанием операторов увеличить прибыль. Таким мнением в беседе с ТАСС генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Помимо инфляции, открываются более технологичные залы, возвращаются технологичные показы, строятся новые кинотеатры. Все это напрямую влияет на себестоимость», — сказал Васясин, отметив, что оборудование и комплектующие после ухода зарубежных производителей подорожали в несколько раз и в России не производятся.

По словам Васясина, рост стоимости билетов часто становится предметом популистских дискуссий, при этом зритель сам выбирает формат просмотра.

«Это как летать эконом- или бизнес-классом: есть стандартные залы, а есть премиальные форматы с расширенным сервисом. Цена зависит от уровня комфорта и технологий», — добавил он.