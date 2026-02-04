Эксперт Васясин рассказал о причинах роста цен на билеты в кинотеатрах

«Помимо инфляции, открываются более технологичные залы, возвращаются технологичные показы, строятся новые кинотеатры. Все это напрямую влияет на себестоимость», — сказал Васясин, отметив, что оборудование и комплектующие после ухода зарубежных производителей подорожали в несколько раз и в России не производятся.