В храме Христа Спасителя в Москве показали фильм «Тайна адмирала Ушакова»

«Очень приятно, что Федор Ушаков, наш святой и праведный воин, покровитель Военно-морского флота России и Мордовии, нас объединил сегодня здесь, в храме Христа Спасителя. Мне очень нравится, что мы довели это дело до конца, потому что полнометражных художественных фильмов [об Ушакове] не было с 50-х годов прошлого века. Но мы это сделали. Большое спасибо за поддержку Администрации президента. Я даже докладывал президенту РФ о том, что такой фильм снимается», — отметил он.