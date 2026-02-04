В храме Христа Спасителя в Москве показали фильм «Тайна адмирала Ушакова»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма «Тайна адмирала Ушакова» режиссера Дмитрия Коробкина прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС. В широкий прокат картина, снятая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), выйдет 5 февраля.
«Я, поскольку фильма не видел, просто рад, что этот проект доведен до конца. Фильм о святом, о великом военачальнике, адмирале Федоре Ушакове, конечно, был особой ответственностью. Я хочу вам всем пожелать приятного просмотра. Надеюсь, что фильм нас всех воодушевит и вдохновит», — сказал перед показом начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Как отметил в беседе с журналистами продюсер картины, исполнитель одной из главных ролей Станислав Дужников, съемки проходили в знаковых для Ушакова местах.
«Мы снимали в знаковых, красивейших местах Ярославля, Москвы и, конечно, же Мордовии, моей малой родины. В тех местах [в свое время] физически присутствовал Федор Ушаков. Мне кажется, что его энергетика как раз и помогала нам в съемочном процессе», — сказал он.
Глава республики Мордовия Артем Здунов, в свою очередь, заявил, что о съемках фильма докладывал лично президенту РФ Владимиру Путину.
«Очень приятно, что Федор Ушаков, наш святой и праведный воин, покровитель Военно-морского флота России и Мордовии, нас объединил сегодня здесь, в храме Христа Спасителя. Мне очень нравится, что мы довели это дело до конца, потому что полнометражных художественных фильмов [об Ушакове] не было с 50-х годов прошлого века. Но мы это сделали. Большое спасибо за поддержку Администрации президента. Я даже докладывал президенту РФ о том, что такой фильм снимается», — отметил он.
Исполнитель заглавной роли в картине, заслуженный артист РФ Юрий Беляев, представляя фильм, сообщил, что работа над следующей кинолентой об адмирале Ушакове уже начата.
«Я знаю, что в Саранске, в производящей кинокомпании, началась работа над созданием следующего фильма о Федоре Ушакове. [Это] первая работа в кино в нашей стране об Ушакове, которая имеет отношение к личности этого человека, к тем реальным событиям», — заключил Беляев.
О фильме
Проведение премьеры в храме Христа Спасителя прошло по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Картина расскажет о жизни Ушакова летом 1812 года, во время войны с Наполеоном. В основе сюжета — противостояние адмирала французскому шпиону, роль которого исполнил народный артист РСФСР Михаил Боярский. В фильме также снялись Александр Лазарев, Иван Трушин, Ирина Крючкова и другие.
Об Ушакове
Федор Федорович Ушаков (1745−1817) — русский адмирал, получивший на Востоке прозвище непобедимый «Ушак-паша» за то, что подобно Суворову не потерпел в своей военной карьере ни одного поражения, а по его собственным словам, даже не потерял в боях ни одного корабля. Гений Ушакова (во многом новатора в тактическом ведении морского сражения) признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. Командовал Черноморским флотом (1790−1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798−1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.
Федор Ушаков приобрел деревню Алексеевка в 1805 году, здесь он поселился после ухода в отставку, посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь, настоятелем которого некогда был дядя Ушакова Феодор Санаксарский. У северной стены Санаксарского храма адмирал был погребен в 1817 году.