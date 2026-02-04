Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Холли Берри предупредила Синтию Эриво о последствиях получения «Оскара»

Актриса Берри заявила, что получение «Оскара» не изменило ее жизнь
Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Холли Берри призналась, что предупредила Синтию Эриво о последствиях получения премии «Оскар». Об этом она поговорила в беседе с The Cut.

Знаменитость остается единственной темнокожей женщиной, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль. По словам актрисы, она попросила Эриво в случае получения награды не придавать ей слишком большого значения, потому что «Оскар» не изменил ее карьеру так сильно, как она ожидала.

«Ты, черт возьми, заслуживаешь его, но я не уверена, что он изменит твою жизнь. Не ради него ты работаешь, да?» — сказала Берри коллеге.

59-летняя актриса объяснила, что ожидала множества предложений после награды за фильм «Бал монстров» в 2002 году.

«Этот “Оскар” не изменил ход моей карьеры. После того, как я получила его, думала, у моей входной двери появится набитый сценариями грузовик. И я безумно гордилась победой, но на следующее утро все еще была черной. Режиссеры все еще говорили: “Если мы возьмем на эту роль темнокожую женщину, что это значит для всей истории? Должен ли я взять на другую роль темнокожего мужчину? Тогда это будет фильм для цветных. Фильмы с участием цветных не продаются за рубежом”», — делится Берри.

Ранее Синтия Эриво рассказала о том, как она защитила Ариану Гранде от нападения фаната.