Холли Берри предупредила Синтию Эриво о последствиях получения «Оскара»

«Этот “Оскар” не изменил ход моей карьеры. После того, как я получила его, думала, у моей входной двери появится набитый сценариями грузовик. И я безумно гордилась победой, но на следующее утро все еще была черной. Режиссеры все еще говорили: “Если мы возьмем на эту роль темнокожую женщину, что это значит для всей истории? Должен ли я взять на другую роль темнокожего мужчину? Тогда это будет фильм для цветных. Фильмы с участием цветных не продаются за рубежом”», — делится Берри.