Звезда «Вертинского» рассказал о кумовстве в российском кино

«Киноиндустрия устроена так, что финансирование получают одни и те же люди либо их знакомые. Все зависит не от таланта, не от личных желаний, а от связей. Поэтому довольствуюсь малым: есть работа — хорошо, а нет — неплохо», — рассуждает он.