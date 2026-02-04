Ричмонд
Звезда «Вертинского» рассказал о кумовстве в российском кино

Актер Филимонов: финансирование в кино в РФ получают одни и те же люди
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов

Актер Алексей Филимонов рассказал о кумовстве, которое якобы есть в российской киноиндустрии. Празднующего 45-летие артиста цитирует «Вечерняя Москва».

Звезда сериалов «Вертинский» и «Выжившие» признался, что написал два сценария, но они остались нереализованными.

«Киноиндустрия устроена так, что финансирование получают одни и те же люди либо их знакомые. Все зависит не от таланта, не от личных желаний, а от связей. Поэтому довольствуюсь малым: есть работа — хорошо, а нет — неплохо», — рассуждает он.

Артист дебютировал в кино в 2006 году в картине «Бумер: Фильм второй». В 2014 году получил «Кинотавр» за роль в картине «Еще один год». Снялся более чем в 55 фильмах и сериалах, включая «Кислород», «Берлинскую жару», «Горыныча» и другие.