88-летняя Светлана Немоляева исполнит роль бабушки-призрака в новом сериале

«Сейчас я снимаюсь в сериале “Джерси” режиссера Сергея Пикалова. Я играю бабушку-призрака, что мне очень интересно. <…> Внук очень ее любил и мысленно обращается к бабушке. <…> Когда у него случаются сложные моменты в жизни, возникает бабушка — в его душе, в его памяти, и он с ней советуется: “А что бы сказала бабушка по этому поводу?”, — сказала Немоляева.