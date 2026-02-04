В Госдуме заступились за актрису Артамонову, которую хотят судить за самооборону

«Из видеозаписи, которая стала достоянием общественности, ясно, что женщина пыталась защитить своего сына, которого в тот момент избивали. Причем в этой драке силы были явно не равны. И, подозреваю, что актриса, многодетная мать и волонтер СВО не просто так схватилась за нож. Насколько такие действия были обоснованы, должно разобраться следствие и суд. Но для того, чтобы следствие было беспристрастным, его нужно оградить от постороннего влияния и давления. Имею в виду диаспоры и “общественников”, которые в таких ситуациях часто пытаются “порешать вопросы”. Мы живем в правовом государстве и такие попытки “договорняков” со следствием и судом должны жестко пресекаться, а “решалы” — нести уголовную ответственность», — сказал он.