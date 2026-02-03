Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Холли Берри высказалась о своих неудачных браках

Актриса не хочет обсуждать личную жизнь с журналистами
Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media.ru

59-летняя Холли Берри призналась, что «практически перестала давать интервью на десять лет, потому что устала от одной и той же истории», когда дело касалось освещения ее личной жизни.

«Люди всегда говорили: “Холли снова не повезло в любви”», — заявила актриса, у которой двое детей: 17-летняя дочь Нала Ариэла Обри от бывшего бойфренда, Габриэля Обри, и 12-летний сын Масео-Роберт Мартинес от экс-супруга, Оливье Мартинеса.

Берри была замужем за бывшим игроком Главной лиги бейсбола Дэвидом Джастисом в течение четырех лет в 1990-х, а затем за певцом и актером Эриком Бенетом с 2001 по 2003 год.

В 2013 году Холли связала себя узами брака с французским актером Мартинесом, но пара рассталась в 2015-м.

С 2020 года Берри состоит в отношениях с музыкантом Ван Хантом.

«После моего третьего развода люди начали говорить: “Что с ней не так? Она сумасшедшая. Она не может удержать мужчину”, — рассказала Холли. — А я всегда возражала: “Кто сказал, что я хочу удержать мужчину, если он не тот, кто мне нужен?”».