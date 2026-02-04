Ричмонд
Бузова — о съемках в кино: «Я проходила кастинг на роль Ольги Бузовой»

Певица также призналась, что ей было трудно играть саму себя

Ольга Бузова сыграла первую главную роль в большом кино. Ей досталась роль самой себя в романтической комедии «Равиоли Оли». На премьере фильма звезда призналась, что ей пришлось проходить кастинг в этом проекте.

Ольга Бузова на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба
Ольга Бузова на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

«Вы не представляете, мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой, потому что сыграть такую героиню очень сложно. Ее может сыграть только тот человек, который ее знает. А Ольгу Бузову даже сама Оля не всегда узнает, особенно с утра после перелета. У меня была серьезная подготовка», — заявила Бузова в общении с журналистами.

Также она рассказала, каково ей было играть саму себя. По словам звезды, это было непросто.

Кадр из фильма «Равиоли Оли»
Кадр из фильма «Равиоли Оли»

«Да, мне было трудно играть саму себя. Вообще, играть сложно. Потому что кино — это совершенно другая индустрия. Во-первых, сложно мне было от того, что каждый день не в хронологии. То есть вот я выхожу на сцену в спектакле “Мужчина нарасхват”. Это история, которую я рассказываю от начала до конца. Есть линия сюжетная, есть хронология, и моя героиня раскрывается со временем. Тут второй съемочный день, и я играю любовь с человеком, которого я вижу впервые в жизни. Это сложно, но сложности меня вообще не пугали», — заявила знаменитость.

Сегодня артистка с улыбкой вспоминает о трудностях, через которые ей пришлось пройти во время съемок этой картины.

Ольга Бузова на съемках фильма «Равиоли Оли»
Ольга Бузова на съемках фильма «Равиоли Оли»

«Знаете, я как олененок Бэмби, приехала на площадку с такими открытыми глазами. Я сказала: “Вот она я! Делайте со мной все, что хотите! Говорите, что делать, куда идти. Как эта машина, как эта индустрия работает. Я хочу все узнать”. Поэтому все сложности, которые возникали, сейчас, спустя два года почти, не кажутся мне сложностями. Я с улыбкой вспоминаю обо всем, что происходило на площадке», — высказалась Бузова.

Она отметила, что в работе в кино есть много плюсов. Первый из них — жесткий тайминг со сменой с восьми до восьми часов. Певица подчеркнула, что она любит, когда работа выполняется вовремя и четко.

Кадр из фильма «Равиоли Оли»
Кадр из фильма «Равиоли Оли»

Еще один плюс в том, что она могла спать днем, пока у всех был обед. Бузова призналась, что ей очень понравилось, что у нее была возможность так отдохнуть в перерыве между съемками.

«В тот момент, когда вся группа обедала, я спала. Я прямо на 40 минут выключалась. Я спала как кинодива. Я аккуратно располагалась на своей кроватке, чтобы скулы не стерлись, чтобы прическа не испортилась. Я нашла в этом очень большой кайф. Я подумала: “Господи, как классно сниматься в кино!”» — с восхищением рассказала актриса.

Фильм «Равиоли Оли» выходит в российский прокат 5 февраля.