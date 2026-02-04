Ольга Бузова сыграла первую главную роль в большом кино. Ей досталась роль самой себя в романтической комедии «Равиоли Оли». На премьере фильма звезда призналась, что ей пришлось проходить кастинг в этом проекте.
«Вы не представляете, мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой, потому что сыграть такую героиню очень сложно. Ее может сыграть только тот человек, который ее знает. А Ольгу Бузову даже сама Оля не всегда узнает, особенно с утра после перелета. У меня была серьезная подготовка», — заявила Бузова в общении с журналистами.
Также она рассказала, каково ей было играть саму себя. По словам звезды, это было непросто.
«Да, мне было трудно играть саму себя. Вообще, играть сложно. Потому что кино — это совершенно другая индустрия. Во-первых, сложно мне было от того, что каждый день не в хронологии. То есть вот я выхожу на сцену в спектакле “Мужчина нарасхват”. Это история, которую я рассказываю от начала до конца. Есть линия сюжетная, есть хронология, и моя героиня раскрывается со временем. Тут второй съемочный день, и я играю любовь с человеком, которого я вижу впервые в жизни. Это сложно, но сложности меня вообще не пугали», — заявила знаменитость.
Сегодня артистка с улыбкой вспоминает о трудностях, через которые ей пришлось пройти во время съемок этой картины.
«Знаете, я как олененок Бэмби, приехала на площадку с такими открытыми глазами. Я сказала: “Вот она я! Делайте со мной все, что хотите! Говорите, что делать, куда идти. Как эта машина, как эта индустрия работает. Я хочу все узнать”. Поэтому все сложности, которые возникали, сейчас, спустя два года почти, не кажутся мне сложностями. Я с улыбкой вспоминаю обо всем, что происходило на площадке», — высказалась Бузова.
Она отметила, что в работе в кино есть много плюсов. Первый из них — жесткий тайминг со сменой с восьми до восьми часов. Певица подчеркнула, что она любит, когда работа выполняется вовремя и четко.
Еще один плюс в том, что она могла спать днем, пока у всех был обед. Бузова призналась, что ей очень понравилось, что у нее была возможность так отдохнуть в перерыве между съемками.
«В тот момент, когда вся группа обедала, я спала. Я прямо на 40 минут выключалась. Я спала как кинодива. Я аккуратно располагалась на своей кроватке, чтобы скулы не стерлись, чтобы прическа не испортилась. Я нашла в этом очень большой кайф. Я подумала: “Господи, как классно сниматься в кино!”» — с восхищением рассказала актриса.
Фильм «Равиоли Оли» выходит в российский прокат 5 февраля.