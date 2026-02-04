«Да, мне было трудно играть саму себя. Вообще, играть сложно. Потому что кино — это совершенно другая индустрия. Во-первых, сложно мне было от того, что каждый день не в хронологии. То есть вот я выхожу на сцену в спектакле “Мужчина нарасхват”. Это история, которую я рассказываю от начала до конца. Есть линия сюжетная, есть хронология, и моя героиня раскрывается со временем. Тут второй съемочный день, и я играю любовь с человеком, которого я вижу впервые в жизни. Это сложно, но сложности меня вообще не пугали», — заявила знаменитость.