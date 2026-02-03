Ричмонд
В России покажут фильм с Кайли Дженнер

В России покажут фильм «Момент» с участием Кайли Дженнер и Charli XCX
Кадр из фильма «Момент»
Кадр из фильма «Момент»

Фильм «Момент» с участием американской телезвезды Кайли Дженнер выйдет в российский прокат. Дистрибьютором дебютной для телезвезды картины в стране выступит «Русский репортаж».

Мировая премьера фильма состоялась 24 января на фестивале Sundance, а в России его покажут только в апреле. Главную роль в нем сыграла Charli XCX, ей же принадлежит оригинальная идея сценария.

«Момент» стал художественным продолжением ее музыкального альбома Brat. В нем также снимались Александр Скарсгард, Кайли Дженнер, Розанна Аркетт и другие.

Фильм стал режиссерским полнометражным дебютом Эйдана Замири, который также выступил соавтором сценария.