Зендая опубликовала фото в свадебном платье

29-летняя Зендая показала постер романтического фильма «Вот это драма!», в котором сыграла вместе с Робертом Паттинсоном. На одном из снимков актриса предстала в белом платье, серьгах с бриллиантами, браслете и фате. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Артист был запечатлен в белой рубашке с бабочкой и черном брючном костюме. Знаменитости держались за руки и улыбались. Под постом Зендая сообщила о выходе трейлера фильма.