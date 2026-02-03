Ричмонд
Зендая опубликовала фото в свадебном платье

Актриса Зендая выложила постер совместного фильма с Робертом Паттинсоном

Голливудская актриса Зендая опубликовала в Instagram фото в свадебном платье. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Роберт Паттинсон и Зендая, фото: соцсети
Роберт Паттинсон и Зендая, фото: соцсети

29-летняя Зендая показала постер романтического фильма «Вот это драма!», в котором сыграла вместе с Робертом Паттинсоном. На одном из снимков актриса предстала в белом платье, серьгах с бриллиантами, браслете и фате. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Артист был запечатлен в белой рубашке с бабочкой и черном брючном костюме. Знаменитости держались за руки и улыбались. Под постом Зендая сообщила о выходе трейлера фильма.

Актеры играют влюбленных, которые готовятся к свадьбе. За несколько дней до церемонии у них происходит кризис в отношениях и неожиданные откровения разрушают то, что, как они думали, они знали друг о друге. Режиссером выступил Кристоффер Боргли.