Натали Портман повредила ребро во время съемок фильма «Черный лебедь»

Натали Портман сыграла в «Черном лебеде» на пределе своих возможностей. 44-летняя актриса рассказала, что во время съемок психологического триллера 2010 года она получила серьезную травму.
«Я что-то задела ребром. И оно как будто ушло под кожу. Это было из-за того, что меня постоянно поднимали. Это было действительно жутко», — призналась Портман в выпуске «Шоу Дрю Бэрримор».
Режиссером фильма выступил Даррен Аронофски, а в главных ролях снялись Мила Кунис, Вайнона Райдер, Барбара Херши и Венсан Кассель. В отрывке о проекте 56-летний Аронофски рассказал о том, что Портман «приходилось очень тяжело», ведь ей нужно было не только играть, но и танцевать на протяжении всего фильма.
Звезда брала уроки у бывшей танцовщицы Нью-Йоркского городского балета Мэри Хелен Бауэр.
«Если ты собираешься играть балерину, то тебе придется тренироваться как балерина», — комментировала ранее Бауэр и хвалила Портман, назвав ее очень преданной своему делу.
«Мы встречаемся в 5:30 утра и занимаемся балетом два или три часа. Она работает по 12 часов в день, а вечером встречается со мной в спортзале, где мы делаем упражнения на тонус мышц и проплываем милю. Потом она идет домой и ложится спать, а на следующий день мы встаем и делаем все это снова. И так шесть дней в неделю на протяжении многих месяцев, пока не выйдет фильм», — делилась танцовщица об их расписании.
Портман сыграла Нину, неуравновешенную ведущую балерину, чья главная роль оказывается под угрозой из-за персонажа Кунис, Лили. Соперничество приводит к тому, что темная сторона Нины выходит наружу, и она теряет связь с реальностью.
«Черный лебедь» был номинирован на пять премий «Оскар» в 2011 году, в том числе в категориях «Лучший фильм года» и «Лучшая режиссура». Портман получила «Оскар» за роль Нины Сэйерс.
Ранее Натали Портман раскритиковала премию «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров.