Натали Портман повредила ребро во время съемок фильма «Черный лебедь»

«Мы встречаемся в 5:30 утра и занимаемся балетом два или три часа. Она работает по 12 часов в день, а вечером встречается со мной в спортзале, где мы делаем упражнения на тонус мышц и проплываем милю. Потом она идет домой и ложится спать, а на следующий день мы встаем и делаем все это снова. И так шесть дней в неделю на протяжении многих месяцев, пока не выйдет фильм», — делилась танцовщица об их расписании.