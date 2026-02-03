Штаб-квартира Netflix переполнена банками с нераспроданным джемом Меган Маркл

Сотрудники Netflix получили бесплатные продукты бренда герцогини Сассекской As Ever — как стало известно, офисы стримера в Лос-Анджелесе переполнены товарами, произведенными под именем Меган Маркл.
«Есть два склада, заваленных As Ever. Продукцию раздают сотрудникам бесплатно — один из них ушел аж с десятью различными позициями», — отметил источник.
Банки с джемом, свечи, вино и знаменитая посыпка из цветочных лепестков Меган хранятся в кладовых Icon tower и Epic building в большом кампусе Netflix в Голливуде.
«У нас бешеный переизбыток товаров», — подтвердил другой инсайдер.
Коллеги Маркл были вынуждены отрицать, что в прошлом месяце у бизнеса возникли проблемы. Слухи поползли после того, как сбой на сайте выявил непроданные запасы примерно из 650 000 наименований, включая около 220 000 банок джема, 30 000 банок меда, 90 000 свечей, 80 000 баночек с цветочной посыпкой и примерно 70 000 бутылок вина.
Ранее Меган Маркл представила первую коллекцию ко Дню святого Валентина.