Джейкоб Элорди получил ожоги второй степени в результате странного инцидента в «Грозовом перевале»

«На этот раз, будучи Хитклиффом, я буквально чесался от грязи и подумал: “Больше я так не поступлю, я буду как следует мыть ноги каждый вечер и приходить на работу свежим”. И вот я пошел в душ, резко откинулся назад, и меня обожгло паром. Я вскочил с криком — вся моя спина была в ожогах. Когда в понедельник я пришел на площадку, у меня был ожог второй степени», — поделился актер.