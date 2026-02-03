Джейкоб Элорди получил ожоги второй степени в результате странного инцидента в «Грозовом перевале»

Джейкоб Элорди рассказал о тяжелых моментах на съемочной площадке во время работы над фильмом «Грозовой перевал».
«Произошло кое-что необычное: Сиан Миллер, гример, рисовала шрамы от плети на спине Хитклиффа. Она сказала мне: “Если бы Хитклиффа играл легендарный Дэниел Дэй-Льюис, у него были бы настоящие шрамы”», — вспоминал Элорди в интервью Esquire.
«И я такой: “Что ж, я уеду и покалечу себя на выходных, чтобы доказать тебе, что я Хитклифф!” Той ночью я вернулся домой, а в доме, где я остановился, был паровой душ: из стены торчала латунная ручка, из которой шел пар. Я сидел на полу в душе…», — продолжил артист.
Стоит отметить, что ранее, во время работы над фильмом Гильермо дель Торо «Франкенштейн», Джейкоб приезжал со съемок с таким количеством грима на пальцах и ногах, что даже не смывал его из-за лени.
«На этот раз, будучи Хитклиффом, я буквально чесался от грязи и подумал: “Больше я так не поступлю, я буду как следует мыть ноги каждый вечер и приходить на работу свежим”. И вот я пошел в душ, резко откинулся назад, и меня обожгло паром. Я вскочил с криком — вся моя спина была в ожогах. Когда в понедельник я пришел на площадку, у меня был ожог второй степени», — поделился актер.
«Кажется, это было в первую неделю съемок. Мне написал Джоси МакНамара, наш продюсер: “Джейкоб в больнице. Он обжег спину в душе”. Я такая: “Как думаешь, это был дух Дэниела Дэй-Льюиса?”» — пересказала диалог режиссер Феннелл, делая отсылку к словам Марго Робби, которая назвала Элорди «Дэниелом Дэй-Льюисом нашего поколения».
«Это был настоящий Дэниел Дэй-Льюис. В душе. Но я действительно почувствовал что-то духовное, когда мы впервые сюда приехали и вышли в костюмах на эту бескрайнюю равнину. Там отчетливо понимаешь, откуда взялась эта книга. Ты чувствуешь это каждой клеткой», — признался артист.
