Против актрисы театра Et Cetera в Москве Анны Артамоновой завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против Анны Артамоновой из-за потасовки на парковке
Анна Артамонова
Анна АртамоноваИсточник: Legion-Media.ru

Уголовное дело возбуждено против актрисы московского театра Et Cetera Анны Артамоновой. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам актрисы, дело связано с потасовкой на парковке. Артамонова сообщила, что трое неизвестных напали на ее сына и его друга после перепалки между людьми из-за парковочного места.

«Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», — рассказала она.

Артамонова подчеркнула, что задела одного из нападавших ножом, пытаясь защитить сына от обидчиков. Против нее было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В правоохранительных органах также сообщили, что ожидается заключение медэкспертизы о тяжести причиненного вреда.