Против актрисы театра Et Cetera в Москве Анны Артамоновой завели уголовное дело

Артамонова подчеркнула, что задела одного из нападавших ножом, пытаясь защитить сына от обидчиков. Против нее было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В правоохранительных органах также сообщили, что ожидается заключение медэкспертизы о тяжести причиненного вреда.