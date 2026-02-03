Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Стоянов ответил на слухи о тяжелом характере Догилевой

Юрий Стоянов опроверг слухи о тяжелом характере Догилевой и назвал ее чудесной
Юрий Стоянов
Юрий СтояновИсточник: Legion-Media.ru

Актер Юрий Стоянов рассказал о своем опыте работы на съемочной площадке с Татьяной Догилевой. Об этом он высказался в интервью «Вечерней Москве».

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» высказался о характере своей коллеги, который многие считают сложным.

«Таня чудесная. Она всем нам давала советы, очень дельные. Догилева — одна из умнейших женщин, которых я встречал в своей жизни. Мне с ней очень легко. Может, потому, что у нас одна группа крови», — сказал Стоянов.

Также звезда «Городка» рассказал, что до съемок в сериале не виделся с Татьяной много лет.

«Она моя однокурсница, мы с ней учились в ГИТИСе в прекрасное время. Не виделись 50 лет, и вот на этой картине встретились», — добавил он.

Ранее Юрий Стоянов назвал себя фанатом Москвы.