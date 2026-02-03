В «Художественном» пройдет премьера драмы «Молчаливый друг» с Леа Сейду

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Зрительская премьера медитативной поэтической драмы режиссера, обладательницы «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля, победительницы Берлинале и номинантки на «Оскар» Ильдико Эньеди «Молчаливый друг» пройдет 10 февраля в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.
«Тарковский и Станислав Лем в “Солярисе” отправляли ученых на другую планету исследовать “мыслящий океан”. Ильдико Эньеди в, вероятно, лучшей своей картине показывает, что этот “океан” — рядом с нами. То, что мы привыкли к деревьям, кустам, цветам в горшке и на клумбе не делает их существами менее непознаваемыми, менее инопланетными. В финальных титрах режиссер перечисляет все снимавшиеся в фильме растения, на Венецианском фестивале это вызвало аплодисменты» — цитирует пресс-служба программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где картина получила Приз ФИПРЕССИ. Главные роли исполнили Леа Сейду и Тони Люн Чу-Вай. Сюжет разворачивается в ботаническом саду университетского городка и охватывает три эпохи: в 1908 году в Марбургский университет поступает первая студентка, в 1972 году застенчивый студент безнадежно влюбляется в однокурсницу, а в 2020 году гонконгский нейробиолог не может покинуть кампус из-за пандемии. Три истории объединяет один безмолвный свидетель — величественное дерево гинкго билоба.
Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.