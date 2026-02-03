В «Художественном» пройдет премьера драмы «Молчаливый друг» с Леа Сейду

«Тарковский и Станислав Лем в “Солярисе” отправляли ученых на другую планету исследовать “мыслящий океан”. Ильдико Эньеди в, вероятно, лучшей своей картине показывает, что этот “океан” — рядом с нами. То, что мы привыкли к деревьям, кустам, цветам в горшке и на клумбе не делает их существами менее непознаваемыми, менее инопланетными. В финальных титрах режиссер перечисляет все снимавшиеся в фильме растения, на Венецианском фестивале это вызвало аплодисменты» — цитирует пресс-служба программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.