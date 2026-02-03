Сериал «Друзья» стал темой нового лимитированного набора McDonald’s

«Друзья» — американский ситком о жизни шестерых друзей, выходивший на канале NBC с 1994 по 2004 год. Главные роли в нем сыграли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу. Долго боровшегося с зависимостями Перри не стало в октябре 2023 года.