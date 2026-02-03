Ричмонд
Сериал «Друзья» стал темой нового лимитированного набора McDonald’s

Сеть ресторанов McDonald's в сотрудничестве со студией Warner Bros
Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья»

Сеть ресторанов McDonald’s в сотрудничестве со студией Warner Bros. запустила ограниченную серию наборов «Happy Meal». Об этом пишет Independent.

Темой нового лимитированного набора стал сериал «Друзья». В набор входят биг-мак, 9 куриных наггетсов или веганский бургер с картофелем фри на выбор, напиток и одна из шести фигурок, изображающих персонажей «Друзей».

Кроме того, посетители кафе могут попробовать томатный соус «от Моники». Фигурки нельзя приобрести отдельно, заказать конкретных персонажей тоже нельзя, отмечает издание.

«Друзья» — американский ситком о жизни шестерых друзей, выходивший на канале NBC с 1994 по 2004 год. Главные роли в нем сыграли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу. Долго боровшегося с зависимостями Перри не стало в октябре 2023 года.