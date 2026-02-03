Анна Пересильд на премьере фильма «Первая» рассказала журналистам о роли мечты. 16-летняя актриса не сразу ответила на вопрос, но, немного подумав, призналась, что мечтает о роли супергероини.
«Пока не знаю. Мне бы, наверное, хотелось сыграть какую-то супергероиню. Что-то такое… Чтобы я с кем-то там дралась», — высказалась звезда «Алисы в Стране Чудес».
А вот в реальной жизни старшая дочь Юлии Пересильд не применяет физическую силу по отношению к кому-то. По ее признанию, она решает все словами. Школьница также отметила, что порой она переживает из-за того, что могла обидеть человека, пытаясь расставить границы.
«Я точно ни с кем не дерусь. Я все словами решаю. Бывает, когда уже прямо пик, но я могу что-то сказать резко. Но не дерусь точно. Я очень редко на кого-то срываюсь. Это прямо супер редко. Но если и срываюсь, то потом всегда извиняюсь. Потому что мне тяжело, что я человека как-то обидела или больно ему этим сделала», — заявила артистка.
Она добавила, что на членов своей семьи, коллег и друзей не срывается. Пересильд подчеркнула, что ей не нравится, когда взрослые люди принижают подростков. В такие моменты она старается не обращать внимание на обидные высказывания, но порой может не удержаться и что-то сказать в ответ.
«Я никогда не кричу. Я всегда просто отвечаю. Очень точно расставляю границы», — отметила Пересильд.
Она также призналась, что в отношениях недопонимания можно устранить только с помощью разговоров. Актриса уверена, что диалог — это то самое важное, без чего не могут существовать здоровые отношения.
Напомним, Анна Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Пересильд-младшая с ранних лет изучает актерское мастерство и снимается в кино.
Она известна зрителям по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Алисы в картине «Алиса в Стране Чудес». Актриса сейчас состоит в отношениях с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко.
