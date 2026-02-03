50-летняя Елена Захарова показала фигуру в откровенном бикини

Актриса Елена Захарова показала фигуру в откровенном бикини. Звезда сериала «Кадетство» позировала в розовом купальнике на пляже и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Самые теплые воспоминания о прекрасном отдыхе», — отметила она.
Артистка провела отпуск на Мальдивах. По признанию Захаровой, она мечтала побывать на одном из островов и своими глазами увидеть природную красоту.
Ранее Елена Захарова показала, как выглядит без макияжа.