Французский актер Пьер Нинэ продал свой носовой платок за 100 тыс. евро

Носовой платок французского актера Пьера Нинэ, переданный им во время интервью, был продан на онлайн-аукционе за 100 тысяч евро, пишет KP.RU со ссылкой на телеканал BFM TV.
Необычные торги начались с шутки во время беседы актера с блогером Анттоном Ракка, посвященной выходу фильма «Гуру». Ведущий напомнил историю 2008 года, когда использованный платок Скарлетт Йоханссон был продан на благотворительном аукционе за 5,3 тысячи долларов.
На это Нинэ предложил провести аналогичный эксперимент и отдал свой платок блогеру, предложив выставить лот на eBay. Актер отметил, что не рассчитывает на большую сумму, и пошутил, что абсолютно здоров. Объявление с начальной ценой всего в один евро привлекло огромное внимание пользователей всего за несколько часов.
В последующие дни ставки стремительно росли, в результате чего финальная стоимость лота достигла 100 тысяч евро. Эта сумма почти в двадцать раз превысила результат аукциона с платком голливудской актрисы. Вырученные средства Пьер Нинэ планирует направить на благотворительные цели.