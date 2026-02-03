Алена Хмельницкая призналась, что улетела в Израиль: «Шалом»

Актриса Алена Хмельницкая улетела из России. Звезда призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в Израиле. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Шалом», — поприветствовала подписчиков знаменитость.
Артистка снялась на набережной в Тель-Авиве и поделилась кадрами в соцсети.
Звезда была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, от которого родила двух дочерей Александру и Ксению. Артисты поженились в 1993 году, а в 2014 году официально развелись. По признанию знаменитости, их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением.
В 2024 году актриса стала бабушкой. У старшей дочери звезды Александры Кеосаян родился сын, которого она назвала Гаспаром. Хмельницкая признавалась, что у нее случился прилив энергии после появления внука, с которым она старается проводить как можно больше времени. По словам артистки, мальчик подарил счастье всей семье.
Ранее Алена Хмельницкая отметила 55-летие и сообщила о появлении внучки.