Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алена Хмельницкая призналась, что улетела в Израиль: «Шалом»

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, что улетела в Израиль

Актриса Алена Хмельницкая улетела из России. Звезда призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в Израиле. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алена Хмельницкая / фото: соцсети
Алена Хмельницкая / фото: соцсети

«Шалом», — поприветствовала подписчиков знаменитость.

Артистка снялась на набережной в Тель-Авиве и поделилась кадрами в соцсети.

Звезда была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, от которого родила двух дочерей Александру и Ксению. Артисты поженились в 1993 году, а в 2014 году официально развелись. По признанию знаменитости, их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением.

В 2024 году актриса стала бабушкой. У старшей дочери звезды Александры Кеосаян родился сын, которого она назвала Гаспаром. Хмельницкая признавалась, что у нее случился прилив энергии после появления внука, с которым она старается проводить как можно больше времени. По словам артистки, мальчик подарил счастье всей семье.

Ранее Алена Хмельницкая отметила 55-летие и сообщила о появлении внучки.