Актриса Гринева улетела с дочерью в Европу: «Как я ждала»

Актриса Ирина Гринева улетела с дочерью в Европу. Звезда «Раневской» призналась, что они находятся в ее любимом городе — Венеции. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из путешествия. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Как я ждала. Место силы. Въезд в Венецию — всегда радость и трепет, всегда счастье, словно въезжаешь в другой мир, сотканный из мечты, твоему глазу открывается красота...Из какой-то гонки, суеты, переживаний, вдруг летишь по волнам и уже где-то звучит музыка и сердце успокаивается и никуда не спешит», — написала артистка.
Знаменитость растит 12-летнюю Василису от фигуриста Максима Шабалина. Актриса на девять лет старше своего мужа. Звезда рассказывала в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого спортсмена всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Влюбленные поженились в 2010 году. А в 40 лет артистка впервые стала матерью, и Гринева считает это лучшим событием в жизни.
Ранее дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина дебютировала на сцене театра.