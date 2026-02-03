Актриса Гринева улетела с дочерью в Европу: «Как я ждала»

Знаменитость растит 12-летнюю Василису от фигуриста Максима Шабалина. Актриса на девять лет старше своего мужа. Звезда рассказывала в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого спортсмена всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. Влюбленные поженились в 2010 году. А в 40 лет артистка впервые стала матерью, и Гринева считает это лучшим событием в жизни.