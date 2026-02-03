Сериал «Тайга» — детективный проект с Григорием Чабаном, Натальей Земцовой и Дарьей Екамасовой в главных ролях. По сюжету в небольшом провинциальном городке происходит серия жестоких убийств: неизвестный расправляется с девочками из неблагополучных семей. За расследование берется следователь Демидов, для которого это дело становится личным — у героя подрастают две дочери. По мере развития событий выясняется, что все найденные улики неожиданно ведут к самому Демидову, и ему предстоит не только найти маньяка, но и разобраться в собственной причастности к происходящему.