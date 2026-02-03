Сериал «Тайга» — детективный проект с Григорием Чабаном, Натальей Земцовой и Дарьей Екамасовой в главных ролях. По сюжету в небольшом провинциальном городке происходит серия жестоких убийств: неизвестный расправляется с девочками из неблагополучных семей. За расследование берется следователь Демидов, для которого это дело становится личным — у героя подрастают две дочери. По мере развития событий выясняется, что все найденные улики неожиданно ведут к самому Демидову, и ему предстоит не только найти маньяка, но и разобраться в собственной причастности к происходящему.
Съемки сериала проходили преимущественно в Санкт-Петербурге, однако создатели проекта использовали и другие природные и городские локации, которые помогли сформировать мрачную атмосферу северного детектива. Рассказываем, где именно снимали сериал «Тайга» и какие места стали ключевыми для экранной истории.
Локации, где снимали сериал «Тайга»
Большая часть съемок проходила в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Городская застройка, промышленные районы и спальные кварталы Северной столицы стали экранной основой для вымышленного провинциального городка, в котором разворачиваются ключевые события детективной истории.
Природные сцены снимались за пределами Санкт-Петербурга. Для передачи суровой, почти первозданной атмосферы тайги съемочная группа работала в Ленинградской и Челябинской областях (в окрестностях города Сим), где были запечатлены лесные массивы и живописные пейзажи.
Для некоторых сцен локации пришлось подбирать особенно тщательно. Например, сцена с заброшенным лагерем была снята в детском оздоровительном лагере «Ласточка» в Ленинградской области. А сцены с лесом создавались в густых хвойных и лиственных лесах, пронизанных узкими тропами.
Город Вьюча, где по сюжету разворачиваются события, не существует в реальности. Он был создан сценаристами как собирательный образ небольшого северного города, а его визуальный облик сформирован сочетанием реальных городских и природных локаций.
Интересные факты о съемках сериала «Тайга»
Ниже — несколько любопытных фактов о том, как создавался сериал.
Главную роль следователя Демидова сыграл Григорий Чабан. Изначально на эту роль утвердили Виктора Добронравова, но в итоге она досталась Григорию.
Наталья Земцова исполнила роль Аглаи, супруги Демидова. Актриса прошла пробы только со второго раза: в первый раз Наталье отказала Гала Суханова, которая изначально должна была стать режиссером сериала и лично отбирала актеров. Позже, когда на пост режиссёра был назначен Александр Касаткин, Наталья вновь прошла пробы и получила роль.
Сериал вызвал смешанные отзывы зрителей: многие хвалят актерскую игру и атмосферу северного детектива, другие отмечают сюжетные дыры, а третьи ждут продолжения, чтобы разобраться в недосказанностях.