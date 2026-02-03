Звезда «Доктора Хауса» опубликовала редкое фото своей дочери

Знаменитость признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды «Доктора Хауса», первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.