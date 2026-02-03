Звезда «Доктора Хауса» опубликовала редкое фото своей дочери

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд показала свою повзрослевшую дочь. Девятилетняя Дейзи позировала матери во время прогулки с домашним питомцем. Артистка опубликовала редкое фото своей девочки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Яблоко едва упало с дерева», — отшутилась знаменитость.
Звезда воспитывает двоих детей: помимо дочери, она растит 11-летнего сына Отиса. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году.
Знаменитость признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды «Доктора Хауса», первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.
