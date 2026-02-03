Ольга Бузова накануне, 2 февраля, презентовала фильм «Равиоли Оли». Это первая главная роль певицы в полнометражном фильме. Телеведущая верит, что с этой картины начнется ее карьера в кино.
«Наконец-то этот день настал. Премьера моей первой большой работы в кино. Сегодня вы станете свидетелями того, как кинематограф больше не будет прежним. Туда пришла я — ваша Оля, которая мечтала об этом с 16 лет» — заявила журналистам Бузова.
Она призналась, что немного волнуется, но уверена, что ее работа в картине выполнена профессионально. Также Ольга отметила, что пока не видела фильм «Равиоли Оли».
«Я приняла решение, что впервые я увижу то, о чем я мечтала 24 года, сегодня, 2 февраля, вместе с вами, вместе со своей семьей, с коллегами, партнерами. В первый раз я посмотрю то, над чем мы трудились с 2022 года», — рассказала журналистам звезда.
Бузова вспомнила, что в 16 лет мечтала поступить в театральный институт. Однако тогда от этого решения ее отговорила мама. Ирина Александровна считала, что актерство — это не профессия.
По словам телеведущей, тогда она послушала маму, но в 17 лет ушла из дома и стала строить свою жизнь так, как она хотела. Звезда получила высшее образование в СПбГУ, где училась на географическом факультете. По словам знаменитости, она рада этому, но от своей детской мечты тоже решила не отступать.
Также певица вспомнила о своем долгом и сложном пути к большому кино: съемках в сериале «Бедные люди» 2015 года, где Ольга впервые сыграла саму себя, картину «Жги» и работу в МХАТе в спектакле «Чудесный грузин».
Она поблагодарила всех, кто помог ей создать этот фильм. Бузова также призналась, что ей часто предлагали сняться в кино, но она все время отказывалась.
«Поверьте, снять Бузову хотят все. И я не только про кино. Предлагали разные роли, мы рассматривали огромное количество сценариев. Мне очень хотелось. Я хотела сняться в кино. Я была разной актрисой. Но киноактрисой еще не была. Я отказывалась: мне не нравилась команда, мне не понятен был сценарий, а тут все срослось», — рассказала звезда.
Сюжет комедии «Равиоли Оли» рассказывает о звезде российского шоу-бизнеса Ольге Бузовой, которая неожиданно становится хозяйкой убыточного пельменного завода в провинциальном городке Нижние Теплышки.
Фильм «Равиоли Оли» с участием Ольги Бузовой выходит в широкий российский прокат 5 февраля 2026 года.