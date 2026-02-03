Сидни Суини вышла на публику с новым возлюбленным в Лос-Анджелесе

Звезда фильма «Горничная» Сидни Суини вышла на публику с возлюбленным Скутером Брауном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли влюбленных 1 февраля в Лос-Анджелесе. 28-летняя знаменитость шла под руку со своим 44-летним бойфрендом.
Артистка была одета в белую футболку, синие широкие джинсы, черные казаки и солнцезащитные очки. Актриса дополнила образ сумкой, серьгами и ожерельем. Скутер Браун был запечатлен в белом лонгсливе, коричневых шортах, кроссовках и солнцезащитных очках.
