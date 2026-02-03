«В последний момент он сказал, что хочет пойти в сторону дизайна, гейм-дизайна. Хотя до этого было совсем другое направление. Я всегда поддерживаю своих детей. Главное — понимать, в чем их поддерживать. Чтобы они были уверены, что я их поддержу. Чтобы ему повезло в этом смысле. Это же такое счастье — заниматься тем, что ты любишь. Это значит, что ты решил свою судьбу. Значит, ты всегда будешь счастлив», — заключила актриса.