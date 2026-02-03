Екатерина Климова посетила премию «Золотой орел», которая прошла в Москве 30 января. На красной дорожке актриса рассказала о том, как провела первые дни нового года. Звезда сериала «По законам военного времени» раскрыла, что отдыхала во Вьетнаме с младшим сыном Корнеем.
«Мы были на отдыхе с моим сыном Корнеем. Мне нужно было с ним пообщаться тет-а-тет. Он в этом году заканчивает школу, у нас много тем для разговоров. Нам предстоит сдача ЕГЭ, поступление в институт. Это такой волнительный и ответственный год нас ждет», — высказалась знаменитость.
Она добавила, что сын выбирает между несколькими профессиями и пока находится в раздумьях. Звезда подчеркнула, что поддерживает детей во всех их начинаниях.
«В последний момент он сказал, что хочет пойти в сторону дизайна, гейм-дизайна. Хотя до этого было совсем другое направление. Я всегда поддерживаю своих детей. Главное — понимать, в чем их поддерживать. Чтобы они были уверены, что я их поддержу. Чтобы ему повезло в этом смысле. Это же такое счастье — заниматься тем, что ты любишь. Это значит, что ты решил свою судьбу. Значит, ты всегда будешь счастлив», — заключила актриса.
Напомним, Екатерина Климова родила Корнея в браке с Игорем Петренко. У актеров также есть 19-летний сын Матвей, который тоже стал актером.
Кроме того, у Климовой есть 24-летняя дочь Елизавета от первого мужа Ильи Хорошилова и десятилетняя дочь Белла от третьего мужа Гелы Месхи.